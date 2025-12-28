Поцелуй на корпоративе: трибунал в Великобритании не признал это нарушением для адвокатf

Поцелуй во время рабочего корпоратива и после употребления алкоголя не стал основанием для наказания.

В Великобритании дисциплинарный трибунал закрыл дело против адвоката, которого обвиняли в ненадлежащем поведении во время рабочего корпоратива.

Трибунал пришел к выводу, что поцелуй между коллегами был неуместным, но произошел по взаимному согласию и не является профессиональным проступком, передает Law Gazette.

Суть дела

Фигурант дела — британский адвокат, который работает в сфере права с 2005 года. После командного ужина в 2020 году его обвинили в том, что он якобы схватил коллегу, прижал ее к стене, поцеловал в губы и сделал еи комплимент.

Сам юрист все обвинения отрицал.

Что установил трибунал

Трибунал не нашел доказательств того, что адвокат применял физическое давление или делал оскорбительные комментарии. В то же время был подтвержден сам факт поцелуя. Трибунал признал, что он имел сексуальный подтекст, но произошел по взаимному согласию, а потому не нарушает этических правил и не противоречит SRA Code of Conduct 2019 — кодексу профессионального поведения юристов в Великобритании.

Критика культуры «корпоративов с алкоголем»

Отдельное внимание трибунал уделил атмосфере самого мероприятия. В письменном решении указано, что большое количество алкоголя на ужине свидетельствует о нездоровой рабочей культуре без четких границ и контроля.

Трибунал подчеркнул, что организаторы таких мероприятий несут ответственность за безопасность сотрудников. В частности, адвокату поставили в вину недостаток рассудительности, поскольку он занимал более высокую должность, отвечал за организацию ужина и допустил чрезмерное употребление алкоголя, что привело к серьезному опьянению коллеги.

Решение

Все обвинения против адвоката были сняты. Трибунал также не обязал его возмещать судебные расходы.

В то же время дисциплинарный орган отметил: отсутствие четких правил поведения и контроля на рабочих мероприятиях с алкоголем является проблемой и не соответствует стандартам профессиональной среды.

