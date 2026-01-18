  1. В мире

У ChatGPT появится реклама внутри диалога

07:18, 18 января 2026
OpenAI объявила, что в ChatGPT скоро появится встроенная реклама.
Фото: Getty Images
OpenAI скоро начнет тестировать рекламу в приложении ChatGPT. Чтобы убрать рекламу с ChatGPT, пользователям нужно подписаться на один из платных тарифов — Plus, Pro или Enterprise.

В то же время реклама не будет отображаться для лиц старше 18 лет, а также в диалогах на чувствительные темы, в частности о здоровье, психическом состоянии или политических вопросах. Об этом пишет Bloomberg.

Решение OpenAI о запуске рекламы, как пишет издание, отражает стремление диверсифицировать свои доходы перед потенциальным первичным публичным размещением акций и помочь компенсировать огромные затраты на создание и поддержку систем искусственного интеллекта.

Компания подчеркивает, что рекламодатели не получат доступа к разговорам пользователей и не смогут влиять на показ объявлений.

Тестирование рекламы начнется в ближайшие недели и пока только для США, а позже – во всех странах, где доступен сервис, включая Украину.

ChatGPT искусственный интеллект

Лента новостей

Блоги
Публикации
