У ChatGPT появится реклама внутри диалога

OpenAI объявила, что в ChatGPT скоро появится встроенная реклама.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

OpenAI скоро начнет тестировать рекламу в приложении ChatGPT. Чтобы убрать рекламу с ChatGPT, пользователям нужно подписаться на один из платных тарифов — Plus, Pro или Enterprise.

В то же время реклама не будет отображаться для лиц старше 18 лет, а также в диалогах на чувствительные темы, в частности о здоровье, психическом состоянии или политических вопросах. Об этом пишет Bloomberg.

Решение OpenAI о запуске рекламы, как пишет издание, отражает стремление диверсифицировать свои доходы перед потенциальным первичным публичным размещением акций и помочь компенсировать огромные затраты на создание и поддержку систем искусственного интеллекта.

Компания подчеркивает, что рекламодатели не получат доступа к разговорам пользователей и не смогут влиять на показ объявлений.

Тестирование рекламы начнется в ближайшие недели и пока только для США, а позже – во всех странах, где доступен сервис, включая Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.