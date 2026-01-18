У ChatGPT з’явиться реклама всередині діалогу

OpenAI оголосила, що в ChatGPT скоро з’явиться вбудована реклама.

Фото: Getty Images

OpenAI незабаром розпочне тестувати рекламу в додатку ChatGPT. Щоб прибрати рекламу з ChatGPT, користувачам потрібно мати підписку на один із платних тарифів — Plus, Pro або Enterprise.

Водночас реклама не відображатиметься для осіб, яким менше 18 років, а також у діалогах на чутливі теми, зокрема про здоров’я, психічний стан чи політичні питання. Про це пише Bloomberg.

Рішення OpenAI щодо запуску реклами, як пише видання, відображає прагнення диверсифікувати свої доходи перед потенційним первинним публічним розміщенням акцій та допомогти компенсувати величезні витрати на створення та підтримку систем штучного інтелекту.

Компанія підкреслює, що рекламодавці не отримають доступ до розмов користувачів і не зможуть впливати на показ оголошень.

Тестування реклами почнеться в найближчі тижні і поки тільки для США, а пізніше – у всіх країнах, де доступний сервіс, включаючи Україну.

