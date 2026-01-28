  1. В мире

В Чехии политический конфликт между президентом и главой МИД – что они не поделили

08:54, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Причиной конфликта стало спорное назначение министра окружающей среды.
В Чехии политический конфликт между президентом и главой МИД – что они не поделили
Фото: EPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чехии разразился политический скандал между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой из-за назначения Филиппа Турека на должность министра окружающей среды. Павел заблокировал кандидатуру Турека, аргументируя это причастностью к многочисленным скандалам, сообщает Politico.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам президента, Мацинка угрожал советнику Павела и пытался оказывать давление на главу государства, чтобы обеспечить назначение Турека. «Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Это неприемлемо и абсолютно недопустимо в условиях нашей демократии», — заявил Павел на пресс-конференции.

Мацинка отверг обвинения в шантаже и назвал действия президента превышением конституционных полномочий. Министр также сообщил, что готов «жестко бороться» за назначение Турека и что президент будет «удивлен последствиями», если не вступит в переговоры по кандидату.

Скандал освещает глубокий раскол в чешской политике: президент Павел отстаивает прозападную позицию и поддержку НАТО и ЕС, в то время как правительство премьер-министра Андрея Бабиша и коалиционные партнеры проявляют антиистеблишментские настроения.

Бабиш назвал слова Мацинки «неудачными», но опроверг утверждение о шантаже, подчеркнув, что это касалось частного общения министра с советником президента.

Президент Павел опубликовал текстовые сообщения Мацинки, отметив, что они будут переданы полиции для проверки. Министр Мацинка планирует выступить с комментарием на отдельной пресс-конференции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент МИД Чехия назначение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]