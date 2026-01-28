В Чехии политический конфликт между президентом и главой МИД – что они не поделили

Причиной конфликта стало спорное назначение министра окружающей среды.

В Чехии разразился политический скандал между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой из-за назначения Филиппа Турека на должность министра окружающей среды. Павел заблокировал кандидатуру Турека, аргументируя это причастностью к многочисленным скандалам, сообщает Politico.

По словам президента, Мацинка угрожал советнику Павела и пытался оказывать давление на главу государства, чтобы обеспечить назначение Турека. «Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Это неприемлемо и абсолютно недопустимо в условиях нашей демократии», — заявил Павел на пресс-конференции.

Мацинка отверг обвинения в шантаже и назвал действия президента превышением конституционных полномочий. Министр также сообщил, что готов «жестко бороться» за назначение Турека и что президент будет «удивлен последствиями», если не вступит в переговоры по кандидату.

Скандал освещает глубокий раскол в чешской политике: президент Павел отстаивает прозападную позицию и поддержку НАТО и ЕС, в то время как правительство премьер-министра Андрея Бабиша и коалиционные партнеры проявляют антиистеблишментские настроения.

Бабиш назвал слова Мацинки «неудачными», но опроверг утверждение о шантаже, подчеркнув, что это касалось частного общения министра с советником президента.

Президент Павел опубликовал текстовые сообщения Мацинки, отметив, что они будут переданы полиции для проверки. Министр Мацинка планирует выступить с комментарием на отдельной пресс-конференции.

