  1. У світі

В Чехії політичний конфлікт між президентом та головою МЗС – що вони не поділили

08:54, 28 січня 2026
Причиною конфлікту стало суперечливе призначення міністра навколишнього середовища.
Фото: EPA
У Чехії винив політичний скандал між президентом Петром Павелом та міністром закордонних справ Петром Мацінкою через призначення Філіпа Турека на посаду міністра навколишнього середовища. Павел заблокував кандидатуру Турека, аргументуючи це причетністю до численних скандалів, повідомляє Politico.

За словами президента, Мацінка погрожував раднику Павела та намагався чинити тиск на главу держави, аби забезпечити призначення Турека. «Я вважаю слова міністра закордонних справ у текстових повідомленнях спробою шантажу. Це неприйнятно і абсолютно нетерпимо в умовах нашої демократії», – заявив Павел на прес-конференції.

Мацінка відкинув звинувачення у шантажі та назвав дії президента перевищенням конституційних повноважень. Міністр також повідомив, що готовий «жорстко боротися» за призначення Турека і що президент буде «здивований наслідками», якщо не вступить у переговори щодо кандидата.

Скандал висвітлює глибокий розкол у чеській політиці: президент Павел відстоює прозахідну позицію та підтримку НАТО і ЄС, тоді як уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша та коаліційні партнери проявляють антиістеблішментські настрої.

Бабіш назвав слова Мацінки «невдалими», але спростував твердження про шантаж, наголосивши, що це стосувалося приватного спілкування міністра з радником президента.

Президент Павел опублікував текстові повідомлення Мацінки, зазначивши, що вони будуть передані поліції для перевірки. Міністр Мацінка планує виступити з коментарем на окремій прес-конференції.

президент МЗС Чехія призначення

