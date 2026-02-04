  1. В мире
  2. / В Украине

В Чехии судили водителя трамвая, который называл украинцев «свиньями» – он заплатит компенсацию и пойдет на перевоспитание

18:07, 4 февраля 2026
Суд в Праге назначил водителю трамвая 200 часов общественных работ и компенсацию украинской паре в размере 55 тысяч крон.
Фото: IDNES
Районный суд Праги вынес решение в отношении 30-летнего водителя трамвая Даниэля Бейвла, который в феврале прошлого года выгнал украинскую пару из транспорта и оскорблял их. Суд обязал Бейвла выполнить 200 часов общественных работ, пройти программу социального перевоспитания и выплатить пострадавшей паре 55 тысяч крон компенсации. Об этом сообщает IDNES.

По данным суда, водитель совершил хулиганство, а не клевету на нацию, как сначала утверждало обвинение. Судья отметил, что Бейвл не справляется с экстремальными ситуациями, а ранее уже поступали жалобы от пассажиров на его грубое поведение.

Инцидент произошел 27 февраля 2025 года в трамвае №7. Украинская пара ехала со своим двухлетним внуком, который случайно задел кабину водителя. Бейвл сначала сделал им замечание, а затем, поняв, что они из Украины, неоднократно приказал покинуть трамвай, угрожал полицией и выражался оскорбительно. Кроме того, суд установил, что он ударил мужчину по шее и угрожал палкой, когда пара сфотографировала его.

Сам Бейвл заявил в суде, что пытался обеспечить безопасность и порядок в трамвае, а его замечания были ответом на недоразумение из-за языкового барьера. Он признал, что его поведение было неуместным, выразил сожаление и подчеркнул, что не имеет предубеждений против украинцев или других национальностей.

Суд отклонил просьбу адвоката об условном наказании и решил назначить общественные работы, аргументируя это тем, что подсудимый является молодым, здоровым человеком, способным выполнять физическую работу.

Видео конфликта появилось в соцсетях сразу после происшествия, вызвав критику со стороны политиков и представителей Праги. После инцидента Бейвл оставил работу в пражской транспортной компании.

суд Чехия транспорт

