У Чехії судили водія трамваю, який називав українців «свинями» – він заплатить компенсацію та піде на перевиховання

Суд у Празі призначив водієві трамвая 200 годин громадських робіт та компенсацію українській парі у розмірі 55 тисяч крон.

Фото: IDNES

Районний суд Праги ухвалив рішення щодо 30-річного водія трамвая Даніеля Бейвла, який у лютому минулого року вигнав українську пару з транспорту та ображав їх. Суд зобов’язав Бейвла виконати 200 годин громадських робіт, пройти програму соціального перевиховання та виплатити постраждалій парі 55 тисяч крон компенсації. Про це повідомляє IDNES.

За даними суду, водій вчинив хуліганство, а не наклеп на націю, як спершу стверджувало обвинувачення. Суддя зазначив, що Бейвл не справляється з екстремальними ситуаціями, а раніше вже надходили скарги від пасажирів на його грубу поведінку.

Інцидент стався 27 лютого 2025 року у трамваї №7. Українська пара їхала зі своїм дворічним онуком, який випадково зачепив кабіну водія. Бейвл спершу зробив їм зауваження, а потім, зрозумівши, що вони з України, неодноразово наказав залишити трамвай, погрожував поліцією та висловлювався образливо. Крім того, суд встановив, що він вдарив чоловіка у шию та погрожував палицею, коли пара сфотографувала його.

Сам Бейвл заявив у суді, що намагався забезпечити безпеку та порядок у трамваї, а його зауваження були відповіддю на непорозуміння через мовний бар’єр. Він визнав, що його поведінка була недоречною, висловив жаль і підкреслив, що не має упереджень проти українців чи інших національностей.

Суд відхилив прохання адвоката про умовне покарання та вирішив призначити громадські роботи, аргументуючи, що підсудний є молодою, здоровою людиною, здатною виконувати фізичну працю.

Відео конфлікту з’явилося у соцмережах одразу після події, викликавши критику з боку політиків та представників Праги. Після інциденту Бейвл залишив роботу у празькій транспортній компанії.

