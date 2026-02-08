  1. В мире

Лондонский аэропорт смягчил правила перевозки жидкостей после 20 лет ограничений

16:01, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аэропорт Хитроу отменил правило 100 мл для жидкостей в ручной клади.
Лондонский аэропорт смягчил правила перевозки жидкостей после 20 лет ограничений
Фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лондонский аэропорт Хитроу, крупнейший аэропорт Европы, смягчил одно из самых строгих правил авиационной безопасности — ограничение на перевозку жидкостей в ручной клади, которое действовало более 20 лет. Изменения стали возможными после внедрения новых технологий контроля безопасности. Об этом сообщает Avianews.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отныне пассажирам в Хитроу разрешено перевозить в ручной клади жидкости в емкостях объемом до 2 литров вместо прежнего ограничения в 100 мл. Также можно брать с собой воду, напитки и другие жидкости, принесенные из дома или приобретенные за пределами аэропорта. При прохождении контроля больше не нужно перекладывать жидкости в прозрачные пакеты с жестким лимитом объема. Кроме того, пассажирам не нужно доставать жидкости и электронные устройства из сумок, поскольку проверка происходит автоматически.

Ослабление правил стало возможным в результате масштабной модернизации системы безопасности. Аэропорт инвестировал около 1 млрд фунтов в установку сканеров нового поколения. Новые системы позволяют детально анализировать содержимое багажа без ручного досмотра, точнее выявлять запрещенные и опасные вещества, а также автоматически проверять жидкости и электронные устройства без участия персонала.

В результате процедура контроля безопасности стала быстрее и удобнее, что особенно важно в часы пик. Хитроу стал первым крупным аэропортом Европы, который фактически отказался от ограничения в 100 мл, что может стать примером для других аэропортов в странах ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

аэропорт Великобритания авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]