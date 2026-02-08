Лондонский аэропорт смягчил правила перевозки жидкостей после 20 лет ограничений

Аэропорт Хитроу отменил правило 100 мл для жидкостей в ручной клади.

Фото: Freepik

Лондонский аэропорт Хитроу, крупнейший аэропорт Европы, смягчил одно из самых строгих правил авиационной безопасности — ограничение на перевозку жидкостей в ручной клади, которое действовало более 20 лет. Изменения стали возможными после внедрения новых технологий контроля безопасности. Об этом сообщает Avianews.

Отныне пассажирам в Хитроу разрешено перевозить в ручной клади жидкости в емкостях объемом до 2 литров вместо прежнего ограничения в 100 мл. Также можно брать с собой воду, напитки и другие жидкости, принесенные из дома или приобретенные за пределами аэропорта. При прохождении контроля больше не нужно перекладывать жидкости в прозрачные пакеты с жестким лимитом объема. Кроме того, пассажирам не нужно доставать жидкости и электронные устройства из сумок, поскольку проверка происходит автоматически.

Ослабление правил стало возможным в результате масштабной модернизации системы безопасности. Аэропорт инвестировал около 1 млрд фунтов в установку сканеров нового поколения. Новые системы позволяют детально анализировать содержимое багажа без ручного досмотра, точнее выявлять запрещенные и опасные вещества, а также автоматически проверять жидкости и электронные устройства без участия персонала.

В результате процедура контроля безопасности стала быстрее и удобнее, что особенно важно в часы пик. Хитроу стал первым крупным аэропортом Европы, который фактически отказался от ограничения в 100 мл, что может стать примером для других аэропортов в странах ЕС.

