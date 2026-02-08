Лондонський аеропорт пом’якшив правила перевезення рідин після 20 років обмежень

Аеропорт Хітроу скасував правило 100 мл для рідин у ручній поклажі.

Фото: Freepik

Лондонський аеропорт Хітроу, найбільший аеропорт Європи, пом’якшив одне з найсуворіших правил авіаційної безпеки — обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі, яке діяло понад 20 років. Зміни стали можливими після впровадження нових технологій контролю безпеки. Про це повідомляє Avianews.

Відтепер пасажирам у Хітроу дозволено перевозити в ручній поклажі рідини в ємностях об’ємом до 2 літрів замість попереднього обмеження у 100 мл. Також можна брати з собою воду, напої та інші рідини, принесені з дому або придбані поза межами аеропорту. Під час проходження контролю більше не потрібно перекладати рідини у прозорі пакети з жорстким лімітом об’єму. Крім того, пасажирам не потрібно діставати рідини та електронні пристрої з сумок, оскільки перевірка відбувається автоматично.

Послаблення правил стало можливим унаслідок масштабної модернізації системи безпеки. Аеропорт інвестував близько 1 млрд фунтів у встановлення сканерів нового покоління. Нові системи дають змогу детально аналізувати вміст багажу без ручного огляду, точніше виявляти заборонені та небезпечні речовини, а також автоматично перевіряти рідини й електронні пристрої без участі персоналу.

У результаті процедура контролю безпеки стала швидшою та зручнішою, що особливо важливо у пікові години. Хітроу став першим великим аеропортом Європи, який фактично відмовився від обмеження у 100 мл, що може стати прикладом для інших аеропортів у країнах ЄС.

