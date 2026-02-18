В работе Google, YouTube и Cloudflare произошел масштабный сбой

Сотни тысяч пользователей по всему миру жалуются на сбои в Google, YouTube, Cloudflare.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на среду, 18 февраля, сотни тысяч пользователей в разных странах мира сообщили о серьезных технических сбоях в работе облачных платформ Google, AWS и Cloudflare. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно информации платформы, общее количество обращений от пользователей уже превысило 500 тысяч. Проблемы имеют глобальный масштаб и фиксируются во многих странах.

Пользователи жалуются на отсутствие доступа к поисковику Google, почтовому сервису Gmail и видеоплатформе YouTube.

Также сообщается о перебоях в работе крупных облачных провайдеров – Amazon Web Services (AWS) и Cloudflare. Это может сказаться на функционировании тысяч сайтов и приложений, использующих их инфраструктуру.

Пока причины масштабного сбоя остаются неизвестными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.