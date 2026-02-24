  1. В мире

Премьер-министра Австралии эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва в резиденции

22:18, 24 февраля 2026
После проверки подозрительных предметов не обнаружили.
Премьер-министра Австралии эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва в резиденции
Премьер-министра Австралии Энтони Албанезе эвакуировали из его официальной резиденции в Канберре из-за сообщения о вероятной угрозе взрыва. Об этом сообщает News.com.au.

По информации издания, после получения сигнала об угрозе на место прибыли правоохранители, которые несколько часов работали в резиденции. Главу правительства временно перевели в альтернативное безопасное место.

Пресс-секретарь федеральной полиции сообщила, что во время тщательного обыска здания ничего подозрительного не обнаружили. По ее словам, в настоящее время угрозы для общества или общественной безопасности нет. Дополнительную информацию пообещали предоставить позже.

Премьер-министр не пострадал. Расследование инцидента продолжается, детали пока не разглашаются.

Австралия

