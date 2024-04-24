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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обращении: что он предусматривает

16:25, 24 апреля 2024
В проекте Закона предусмотрены процедуры представления и рассмотрения обращений, а также усовершенствовано регулирование рассмотрения петиций.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обращении: что он предусматривает
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
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Министерство юстиции сообщило, что правительственный проект Закона Украины 11082 «Об обращении» был принят Верховной Радой в первом чтении.

Целью документа является усовершенствование законодательства об обращении и его приведение в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Проект Закона предлагает определить порядок реализации права каждого обратиться в органы власти и получить ответ в установленный срок, гарантированные статьей 40 Конституции Украины.

В проекте Закона предусмотрены процедуры представления и рассмотрения обращений, права и обязанности участников соответствующего правоотношения.

Субъекты рассмотрения обращений согласно проекту Закона обязаны обнародовать на собственном официальном веб-сайте информацию об определенной сфере полномочий, порядке представления и рассмотрения обращений; всесторонне и своевременно рассматривать обращение; в письменном виде или в предусмотренных настоящим Законом случаях устно уведомлять субъекта обращения о результатах рассмотрения его обращения; информировать субъекта обращения в случае принятия решения об оставлении обращения без рассмотрения в определенные настоящим Законом сроки; информировать субъекта обращения о порядке обжалования непредоставления ответа на обращение или решения об оставлении обращения без рассмотрения.

  «Важной новеллой является уточнение требований к обращению. В частности, предусмотрено, что субъект обращения или представитель субъекта обращения подписывает письменное обращение в бумажной форме собственноручно, в электронной форме – по его желанию с использованием электронной подписи, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Обновился подход к проведению личного приема, в частности, предусмотрена возможность проводить прием с помощью видеоконференцсвязи», - отметил заместитель Министра юстиции Александр Банчук.

В проекте Закона усовершенствовано регулирование рассмотрения петиций, в частности путем определения особенностей их рассмотрения органом местного самоуправления.

Кроме того, предусмотрено, что субъекты рассмотрения обеспечивают осуществление ежегодного внутреннего мониторинга с соблюдением требований настоящего Закона, который заключается в систематическом, комплексном наблюдении, проведении анализа и оценки работы с обращениями с целью ее усовершенствования и прогнозирования развития.

Ранее сообщалось, что действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски.

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