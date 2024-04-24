В Днепре женщина пыталась продать двухлетнего сына за 1 миллион гривен

Горе-мать решила продать своего 2-летнего сына, который якобы мешал ей устраивать личную жизнь.

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В Днепре задержала женщина, которая пыталась продать собственного сына за 1 миллион гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жители г. Днепра по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, якобы мешавшего ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке.

Обнаружив женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.

Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи ребенка.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления и причастных лиц.

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