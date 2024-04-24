У Дніпрі жінка намагалася продати дворічного сина за 1 мільйон гривень

Горе-матір вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.

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У Дніпрі затримали жінку, яка намагалась продати власного сина за 1 мільйон гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.

Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

Підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину та причетних осіб.

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