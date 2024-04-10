Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Верховная Рада готовится принять новую редакцию закона об обращениях граждан в первом чтении. Он будет называться просто – «Об обращениях». Соответствующий законопроект 11082 Кабмин зарегистрировал относительно недавно, 13 марта, но Комитет его довольно быстро рассмотрел и рекомендовал принять за основу.

С принятием нового закона предлагается признать утратившим силу Закон «Об обращениях граждан» от 2 октября 1996 года №393/96-ВР. Представленный проект, как следует из пояснительной записки, касается обязательств Украины в сфере европейской интеграции, в том числе международно-правовых и вызванный необходимостью разграничения предмета регулирования с Законом «Об административной процедуре».

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады хотя в целом поддерживает необходимость обновления законодательства об обращениях, впрочем, указало на ряд недостатков данного законопроекта.

В частности, в законопроекте Кабмина, в отличие от положений действующего закона, отсутствуют положения о безвозмездности рассмотрения обращений и организации приема граждан высшими должностными лицами – Президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр. Кроме того, исключаются нормы об обязанности руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан проводить личный прием граждан. В соответствии с абзацем 1 ч. 1 ст. 17 проекта полномочия проводить личный прием субъектов обращения, в том числе посредством видеоконференцсвязи, в порядке, определенном их руководителями, возлагается на «уполномоченных лиц».

«Такой подход вызывает определенные сомнения, ведь право на личный прием основано на предписании ст. 40 Конституции Украины, согласно которому все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок» - отмечают в ГНЭУ.

Фактически, как отмечает в заключении ГНЭУ, в проекте исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и объединений граждан рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения. Соответствующие полномочия возлагаются на уполномоченных лиц.

«Однако приведенный в проекте подход повлечет единоличное рассмотрение обращений уполномоченными лицами от имени субъектов рассмотрения обращений. Принятие предложенных изменений также приведет к тому, что граждане не будут иметь права на личный прием, например, должностными лицами местного самоуправления, руководителями жилищно- эксплуатационных структур, других государственных учреждений или коммунальных предприятий, что выглядит недостаточно обоснованным, особенно в случаях, когда речь идет о субъектах рассмотрения обращений, деятельность которых финансируется за счет средств государственного или местного бюджета.

Учитывая, что личный прием является формой личного обращения и составным элементом конституционного права на обращение, а ч. 2 ст. 64 Конституции Украины устанавливает запрет на ограничение этого права при любых обстоятельствах, то считаем, что личный прием не может быть отменен, приостановлен или заменен на электронные обращения, обращения по телефону или посредством видеоконференцсвязи. Представляется, что проведение личного приема с помощью видеоконференцсвязи может быть только дополнительным инструментом коммуникации», - отметили в ГНЭУ.

Кроме того, в проекте предлагается исключить такие формы обращения, как «заявление» и «жалобы» (частично), поскольку порядок их рассмотрения урегулирован Законом «Об административной процедуре».

Как отметили в ГНЭУ, следует учитывать, что в случае одобрения проекта в предлагаемой редакции рассмотрение некоторых видов обращений останется вне правового регулирования как Закона «Об обращениях», так и Закона «Об административной процедуре».

Например, обращение лица в компанию, которая уполномочена осуществлять функции публичной администрации, предоставлять услуги, в том числе по вопросам, представляющим общий экономический интерес (оказание жилищно-коммунальных услуг), по поводу начисления ему определенной суммы для оплаты за предоставленные услуги.

По результатам рассмотрения такого заявления административный акт не принимается (т.е. не подпадает под административную процедуру), но и одновременно соответствующее обращение по своему характеру связано с индивидуальной проблемой лица и не подпадает под определение обращения в понимании проекта.

Не четко понятен порядок рассмотрения обращений лиц в публичную администрацию также по многим другим вопросам общественной жизни, в частности о предоставлении консультаций по защите прав потребителей и т. д.

В ст. 10 проекта определяются случаи, когда обращения не подлежат рассмотрению. При этом согласно ч. 2 ст. 10 проекта «В случае поступления письменного обращения, которое не подлежит рассмотрению, субъект рассмотрения информирует субъекта обращения о решении об оставлении такого обращения без рассмотрения…». Вместе с тем порядок принятия такого решения и его правовые последствия в проекте не четко определяются.

Автор: Наталья Мамченко

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