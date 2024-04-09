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Конституционный суд Молдовы просят разрешить референдум по вступлению страны в Евросоюз

19:09, 9 апреля 2024
Конституционный суд просят инициировать республиканский референдум по пересмотру конституции с тем, чтобы внести в нее положение о евроинтеграции Молдовы.
Конституционный суд Молдовы просят разрешить референдум по вступлению страны в Евросоюз
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Конституционный суд Молдовы просят разрешить референдум по интеграции страны в Евросоюз.

С таким обращением выступила партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) 9 апреля. Об этом заявила глава парламентской юридической комиссии Вероника Рошко, передает Newsmaker.

Она отметила, что партия просит Конституционный суд инициировать республиканский референдум по пересмотру конституции с тем, чтобы внести в нее положение о евроинтеграции.

«Конституционный суд должен дать свое заключение на это предложение… Затем мы должны подать в парламент законопроект, устанавливающий дату конституционного референдума, и вопрос, на который должны ответить граждане во время референдума: «Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС?» – сказала Вероника Рошка.

Издание добавляет, что в парламенте 8 апреля прошли консультации по внесению в Конституцию страны положения о том, что интеграция в ЕС является стратегической целью. На них было предложено рассмотреть первый «черновой» законопроект о внесении поправок в Конституцию.

В частности, вступительную часть конституции предлагают дополнить следующими предложениями: «подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Молдовы».

Проект также предлагает внести в конституцию поправку, согласно которой Молдова присоединяется к Договорам о создании ЕС и актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.

После присоединения к этим договорам положения правовых актов ЕС будут иметь приоритет над положениями национальных законов, не соответствующих им.

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