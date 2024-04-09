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Конституційний суд Молдови просять дозволити референдум щодо вступу країни до Євросоюзу

19:09, 9 квітня 2024
Конституційний суд просять ініціювати республіканський референдум щодо перегляду конституції, аби внести у неї положення про євроінтеграцію Молдови.
Конституційний суд Молдови просять дозволити референдум щодо вступу країни до Євросоюзу
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Конституційний суд Молдови просять дозволити референдум щодо інтеграції країни до Євросоюзу.

З таким зверненням виступила партія влади Молдови «Дія та солідарність» (PAS) 9 квітня. Про це заявила глава парламентської юридичної комісії Вероніка Рошка, передає Newsmaker.

Вона зазначила, що партія просить Конституційний суд ініціювати республіканський референдум щодо перегляду конституції, аби внести у неї положення про євроінтеграцію. 

«Конституційний суд має дати свій висновок на цю пропозицію… Потім ми маємо подати до парламенту законопроєкт, який встановлює дату конституційного референдуму, і питання, на яке мають відповісти громадяни під час референдуму: «Чи підтримуєте ви приєднання Молдови до ЄС?» – сказала Вероніка Рошка.

Видання додає, що у парламенті 8 квітня пройшли консультації щодо внесення до Конституції країни положення про те, що інтеграція до ЄС є стратегічною метою. На них запропонували розглянути перший «чорновий» законопроект про внесення поправок до Конституції.

Зокрема, вступну частину конституції пропонують доповнити такими пропозиціями: «підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови, проголошуючи інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною метою Молдови».

Проєкт також пропонує внести до конституції поправку, згідно з якою Молдова приєднується до Договорів про створення ЄС та до актів, які переглядають установчі договори ЄС.

Після приєднання до цих договорів положення правових актів ЄС матимуть пріоритет над положеннями національних законів, що не відповідають їм.

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