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Після скандалу із врученням повістки журналісту «Слідство.Інфо» начальника Солом'янського ТЦК перевели на нижчу посаду, — ЗМІ

18:58, 9 квітня 2024
Керівник ТЦК працюватиме на нижчій посаді одного з бойових підрозділів ЗСУ.
Після скандалу із врученням повістки журналісту «Слідство.Інфо» начальника Солом'янського ТЦК перевели на нижчу посаду, — ЗМІ
Фото: 24tv.ua
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Після скандалу із врученням повістки журналісту «Слідство.Інфо» начальника Солом'янського територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевели на нижчу посаду. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом «Слідство.Інфо» переведено на інше місце служби», — розповіли у Генштабі.

Так, згідно з цим рішенням, він буде переведений на нижчу посаду одного з бойових підрозділів ЗСУ.

Вказано, що рішення ухвалене після детального розгляду всіх обставин інциденту і встановленої інформації.

«Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості  щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через вручення повісткя ТЦК журналісту «Слідство.Інфо».

Крім того, голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо». 

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