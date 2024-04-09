После скандала с вручением повестки журналисту «Следство.Инфо» начальника Соломенского ТЦК перевели на более низкую должность, — СМИ

Руководитель ТЦК будет работать на более низкой должности одного из боевых подразделений ВСУ.

Фото: 24tv.ua

После скандала с вручением повестки журналисту «Следствие.Инфо» начальник Соломенского территориального центра комплектования и социальной поддержки перевели на более низкую должность. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«Согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, начальника Соломенского территориального центра комплектования и социальной поддержки после инцидента с журналистом «Следствие.Инфо» переведено на другое место службы», — рассказали в Генштабе.

Так, согласно этому решению, он будет переведен на более низкую должность одного из боевых подразделений ВСУ.

Указано, что решение было принято после детального рассмотрения всех обстоятельств инцидента и установленной информации.

«Вооруженные силы Украины в своей деятельности придерживаются принципов открытости и прозрачности и отмечают важность совместной работы медиа и общественности по защите прав и свобод каждого гражданина Украины», — добавили в Генштабе.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора сообщил, что начал уголовное производство по вручению повестки ТЦК журналисту «Следствие.Инфо».

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей во время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами «Следствие.Инфо».

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