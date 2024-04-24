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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про звернення: що він передбачає

16:25, 24 квітня 2024
У проекті Закону передбачені процедури подання та розгляду звернень, а також удосконалено регулювання щодо розгляду петицій.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про звернення: що він передбачає
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
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Міністерство юстиції України повідомило, що урядовий проект Закону України 11082 «Про звернення» був ухвалений Верховною Радою в першому читанні.

Метою документу є удосконалення законодавства про звернення та його приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Проектом Закону пропонується визначити порядок реалізації права кожного звернутися до органів влади та отримати відповідь у встановлений строк, гарантовані статтею 40 Конституції України.

У проекті Закону передбачені процедури подання та розгляду звернень, права і обов’язки учасників відповідних правовідносин.

Суб’єкти розгляду звернень згідно з проєктом Закону зобов’язані оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті інформацію про визначену сферу повноважень, порядок подання та розгляду звернень; всебічно і вчасно розглядати звернення; письмово або у передбачених цим Законом випадках усно повідомляти суб’єкта звернення про результати розгляду його звернення; інформувати суб’єкта звернення у випадку прийняття рішення про залишення звернення без розгляду у визначені цим Законом строки; інформувати суб’єкта звернення про порядок оскарження ненадання відповіді на звернення або рішення про залишення звернення без розгляду.

 «Важливою новелою є уточнення вимог до звернення. Зокрема, передбачено, що cуб’єкт звернення або представник суб’єкта звернення підписує письмове звернення у паперовій формі власноруч, в електронній формі – за його бажанням з використанням електронного підпису, крім випадків, передбачених законодавством. Оновився підхід до проведення особистого прийому, зокрема передбачено можливість проводити прийом за допомогою відеоконференцзв’язку», - зауважив заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

У проекті Закону удосконалено регулювання щодо розгляду петицій, зокрема шляхом визначення особливостей їх розгляду органом місцевого самоврядування.

Крім того, передбачено, що суб’єкти розгляду забезпечують здійснення щорічного внутрішнього моніторингу за дотриманням вимог цього Закону, який полягає у систематичному, комплексному спостереженні, проведенні аналізу та оцінки роботи   із   зверненнями   з   метою   її   вдосконалення та прогнозування розвитку.

Раніше ми писали, що чинний закон про звернення громадян до влади скасують і ухвалять новий – ГНЕУ перелічило ризики.

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