Верховная Рада определила, кому принадлежат права на разработки во время прохождения военной службы

18:45, 21 августа 2025
Парламент внес изменения в некоторые законодательные акты о правах интеллектуальной собственности на объекты, созданные в связи с прохождением военной службы.
Верховная Рада определила, кому принадлежат права на разработки во время прохождения военной службы
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные в связи с прохождением военной службы» (№13111). Главным в его доработке определен Комитет по вопросам экономического развития.

Закон устанавливает порядок распределения прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими при выполнении служебных обязанностей. Также документ регулирует отдельные вопросы обретения и осуществления прав интеллектуальной собственности государством в лице субъектов сектора безопасности и обороны.

Как отмечают в парламенте, принятый закон обеспечит предсказуемое распределение и надлежащее оформление прав на интеллектуальные разработки, созданные военными за счет средств государственного бюджета. Это должно способствовать защите государственных интересов в сфере национальной безопасности и обороны как в мирное время, так и во время военного положения.

Кроме того, документ открывает возможность использования принадлежащих государству объектов интеллектуальной собственности частным сектором. Это, по словам авторов закона, позволит укрепить сотрудничество между государством и бизнесом и положительно скажется на экономической ситуации.

Верховная Рада Украины интеллектуальная собственность

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

