Рада визначила, кому належать права на розробки під час проходженням військової служби

Парламент вніс зміни до деяких законодавчих актів щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби» (№13111). Головним у його опрацюванні визначено Комітет з питань економічного розвитку.

Закон встановлює порядок розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями під час виконання службових обов’язків. Також документ врегульовує окремі питання набуття та здійснення прав інтелектуальної власності державою в особі суб'єктів сектору безпеки і оборони.

Як зазначають у парламенті, ухвалений закон забезпечить передбачуваний розподіл та належне оформлення прав на інтелектуальні розробки, створені військовими за кошти державного бюджету. Це має сприяти захисту державних інтересів у сфері національної безпеки та оборони як у мирний час, так і під час воєнного стану.

Крім того, документ відкриває можливість використання належних державі об’єктів інтелектуальної власності приватним сектором. Це, за словами авторів закону, дозволить зміцнити співпрацю між державою та бізнесом і позитивно вплине на економічну ситуацію.

