Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада визначила, кому належать права на розробки під час проходженням військової служби

18:45, 21 серпня 2025
Парламент вніс зміни до деяких законодавчих актів щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби.
Рада визначила, кому належать права на розробки під час проходженням військової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби» (№13111). Головним у його опрацюванні визначено Комітет з питань економічного розвитку.

Закон встановлює порядок розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями під час виконання службових обов’язків. Також документ врегульовує окремі питання набуття та здійснення прав інтелектуальної власності державою в особі суб'єктів сектору безпеки і оборони.

Як зазначають у парламенті, ухвалений закон забезпечить передбачуваний розподіл та належне оформлення прав на інтелектуальні розробки, створені військовими за кошти державного бюджету. Це має сприяти захисту державних інтересів у сфері національної безпеки та оборони як у мирний час, так і під час воєнного стану.

Крім того, документ відкриває можливість використання належних державі об’єктів інтелектуальної власності приватним сектором. Це, за словами авторів закону, дозволить зміцнити співпрацю між державою та бізнесом і позитивно вплине на економічну ситуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України інтелектуальна власність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва