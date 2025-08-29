Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об антикоррупционных ограничениях для военных

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13712, определяющий особенности применения антикоррупционных ограничений и урегулирование конфликта интересов для военных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13712 «О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины», который определяет особенности применения антикоррупционных ограничений и урегулирования конфликта интересов в условиях прохождения военной службы.

Документ предусматривает:

закрепление обязанности военнослужащих не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;

определение должностных лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные ограничения, предусмотренные Законом «О предотвращении коррупции»;

предоставление командирам четкого алгоритма действий в случае реального или потенциального конфликта интересов;

обязанность военнослужащих сообщать о наличии конфликта интересов и принимать меры для его урегулирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.