Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об антикоррупционных ограничениях для военных

17:14, 29 августа 2025
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13712, определяющий особенности применения антикоррупционных ограничений и урегулирование конфликта интересов для военных.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13712 «О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины», который определяет особенности применения антикоррупционных ограничений и урегулирования конфликта интересов в условиях прохождения военной службы.
Документ предусматривает:
- закрепление обязанности военнослужащих не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;
- определение должностных лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные ограничения, предусмотренные Законом «О предотвращении коррупции»;
- предоставление командирам четкого алгоритма действий в случае реального или потенциального конфликта интересов;
- обязанность военнослужащих сообщать о наличии конфликта интересов и принимать меры для его урегулирования.
