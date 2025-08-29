Кабмін зареєстрував у Раді законопроект щодо антикорупційних обмежень для військових

17:14, 29 серпня 2025
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13712, який визначає особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів для військових.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13712 «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України», який визначає особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби.
Документ передбачає:
- закріплення обов’язку військовослужбовців не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
- визначення посадових осіб, на яких поширюватимуться антикорупційні обмеження, передбачені Законом «Про запобігання корупції»;
- надання командирам чіткого алгоритму дій у випадку реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- обов’язок військовослужбовців повідомляти про наявність конфлікту інтересів та вживати заходів для його врегулювання.
