Кабмін зареєстрував у Раді законопроект щодо антикорупційних обмежень для військових

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13712, який визначає особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів для військових.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13712 «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України», який визначає особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби.

Документ передбачає:

закріплення обов’язку військовослужбовців не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

визначення посадових осіб, на яких поширюватимуться антикорупційні обмеження, передбачені Законом «Про запобігання корупції»;

надання командирам чіткого алгоритму дій у випадку реального чи потенційного конфлікту інтересів;

обов’язок військовослужбовців повідомляти про наявність конфлікту інтересів та вживати заходів для його врегулювання.

