В ВМС разъяснили законопроект о размещении кораблей Украины за границей

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект № 14059 об одобрении Указа Президента «О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства».

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, законопроект об отправке подразделений и кораблей ВМС Украины в Турцию и Великобританию не предусматривает чрезвычайных изменений, а лишь согласует законодательную базу с фактическими потребностями. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«На самом деле законодатели приводят нормативную базу к фактическому состоянию дел. Чтобы обеспечивать содержание наших кораблей за границей, необходимо иметь для этого юридические основания», — сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что ранее за границей можно было получать соответствующие силы и средства для совместных действий, в частности во время международных учений.

Сейчас ситуация несколько иная, но, по словам представителя ВМС, оснований говорить о чем-то чрезвычайном нет.

«Сказать, что произошло что-то чрезвычайное, я не могу. Это была необходимая мера, и законодатель уравнял эту ситуацию», — отметил Плетенчук.

