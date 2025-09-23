У ВМС роз’яснили законопроект щодо розміщення кораблів України за кордоном

У ВМС підкреслили, щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект 14059 про схвалення Указу Президента «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, законопроект щодо відправки підрозділів та кораблів Військово-морських сил України до Туреччини та Великої Британії не передбачає надзвичайних змін, а лише узгоджує законодавчу базу з фактичними потребами. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Насправді законодавці приводять нормативну базу до фактичного стану справ. Щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави», - сказав Плетенчук.

Він підкреслив, що раніше за кордоном можна було отримувати відповідні сили та засоби для спільних дій, зокрема під час міжнародних навчань.

Зараз ситуація дещо інша, але, за словами речника ВМС, підстав говорити про щось надзвичайне немає.

«Сказати, що щось сталося надзвичайне, я не можу. Це була необхідна міра, і законодавець вирівняв цю ситуацію», - зазначив Плетенчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.