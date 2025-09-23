Практика судів
У ВМС роз’яснили законопроект щодо розміщення кораблів України за кордоном

18:33, 23 вересня 2025
У ВМС підкреслили, щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави.
Фото: Getty Images
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект 14059 про схвалення Указу Президента «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, законопроект щодо відправки підрозділів та кораблів Військово-морських сил України до Туреччини та Великої Британії не передбачає надзвичайних змін, а лише узгоджує законодавчу базу з фактичними потребами. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Насправді законодавці приводять нормативну базу до фактичного стану справ. Щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави», - сказав Плетенчук.

Він підкреслив, що раніше за кордоном можна було отримувати відповідні сили та засоби для спільних дій, зокрема під час міжнародних навчань.

Зараз ситуація дещо інша, але, за словами речника ВМС, підстав говорити про щось надзвичайне немає.

«Сказати, що щось сталося надзвичайне, я не можу. Це була необхідна міра, і законодавець вирівняв цю ситуацію», - зазначив Плетенчук.

Верховна Рада України ЗСУ

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

