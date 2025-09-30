Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендовали принять за основу законопроект об упрощении оформления акта оказанных услуг

16:37, 30 сентября 2025
Законопроектом предусмотрено разрешение не указывать данные заказчика в актах при определенных условиях.
Раде рекомендовали принять за основу законопроект об упрощении оформления акта оказанных услуг
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект №14023, который вносит изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, законопроектом предлагается разрешить составлять акт оказанных услуг без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если:

  • это предусмотрено договором;
  • услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме;

Исключение составляют услуги, оплаченные бюджетными средствами, для которых действующие требования остаются без изменений.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14023-1 о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также более подробно описывала законопроект.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду