Раде рекомендовали принять за основу законопроект об упрощении оформления акта оказанных услуг

Законопроектом предусмотрено разрешение не указывать данные заказчика в актах при определенных условиях.

Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект №14023, который вносит изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, законопроектом предлагается разрешить составлять акт оказанных услуг без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если:

это предусмотрено договором;

услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме;

Исключение составляют услуги, оплаченные бюджетными средствами, для которых действующие требования остаются без изменений.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14023-1 о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также более подробно описывала законопроект.

