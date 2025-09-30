Раді рекомендували прийняти за основу законопроект щодо спрощення оформлення акту наданих послуг

Законопроектом передбачено дозвіл не вказувати дані замовника в актах за певних умов.

Комітет Ради рекомендував прийняти за основу законопроект №14023, який вносить зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, законопроектом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

це передбачено договором;

послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

Виняток становлять послуги, оплачені бюджетними коштами, для яких чинні вимоги залишаються без змін.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14023-1 про внесення змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також більш детально описувала законопроект.

