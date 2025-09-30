Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Раді рекомендували прийняти за основу законопроект щодо спрощення оформлення акту наданих послуг

16:37, 30 вересня 2025
Законопроектом передбачено дозвіл не вказувати дані замовника в актах за певних умов.
Раді рекомендували прийняти за основу законопроект щодо спрощення оформлення акту наданих послуг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Ради рекомендував прийняти за основу законопроект №14023, який вносить зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, законопроектом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

  • це передбачено договором;
  • послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

Виняток становлять послуги, оплачені бюджетними коштами, для яких чинні вимоги залишаються без змін.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14023-1 про внесення змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також більш детально описувала законопроект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду