Рада приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе пострадавших участников Революции Достоинства

15:59, 9 октября 2025
Правовой статус пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни планируют закрепить отдельным законом.
Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект №13622 «О пострадавших участниках Революции Достоинства, пострадавших участниках Революции Достоинства с инвалидностью и членах семей погибших (умерших) Героев Небесной Сотни».

Законопроект предлагает создать отдельный специальный закон, который системно урегулирует вопросы предоставления статуса, льгот и социальных гарантий для трех категорий лиц:

  • лиц, пострадавших во время событий Революции Достоинства;
  • участников этих событий, получивших инвалидность;
  • членов семей погибших Героев Небесной Сотни.

Речь идет не о введении новой льготы, а о создании единого и понятного правового поля, чтобы для этих людей больше не возникало путаницы, разночтений или длительных процедур оформления.

Закон определяет, кто именно относится к каждой из категорий, и какие гарантии предоставляются:

  • медицинское обслуживание,
  • психологическая поддержка,
  • реабилитация,
  • компенсация за уход,
  • жилищные льготы,
  • обучение,
  • санаторно-курортное лечение,
  • другие формы социальной поддержки.

При этом документ не отменяет уже существующие права, а систематизирует и расширяет их. Также предусматривается упрощение процедур получения статуса, чтобы людям не приходилось годами доказывать очевидные факты.

