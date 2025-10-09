Рада приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе пострадавших участников Революции Достоинства

Правовой статус пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни планируют закрепить отдельным законом.

Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект №13622 «О пострадавших участниках Революции Достоинства, пострадавших участниках Революции Достоинства с инвалидностью и членах семей погибших (умерших) Героев Небесной Сотни».

Законопроект предлагает создать отдельный специальный закон, который системно урегулирует вопросы предоставления статуса, льгот и социальных гарантий для трех категорий лиц:

лиц, пострадавших во время событий Революции Достоинства;

участников этих событий, получивших инвалидность;

членов семей погибших Героев Небесной Сотни.

Речь идет не о введении новой льготы, а о создании единого и понятного правового поля, чтобы для этих людей больше не возникало путаницы, разночтений или длительных процедур оформления.

Закон определяет, кто именно относится к каждой из категорий, и какие гарантии предоставляются:

медицинское обслуживание,

психологическая поддержка,

реабилитация,

компенсация за уход,

жилищные льготы,

обучение,

санаторно-курортное лечение,

другие формы социальной поддержки.

При этом документ не отменяет уже существующие права, а систематизирует и расширяет их. Также предусматривается упрощение процедур получения статуса, чтобы людям не приходилось годами доказывать очевидные факты.

