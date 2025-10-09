Рада прийняла у першому читанні законопроект про правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності

Правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні планують визначити на рівні окремого закону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 жовтня прийняла у першому читанні законопроект №13622 «Про постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні».

Цей законопроект пропонує створити окремий спеціальний закон, який системно врегулює питання надання статусу, пільг і соціальних гарантій для трьох категорій:

осіб, які постраждали під час подій Революції Гідності,

учасників цих подій, які отримали інвалідність,

та членів сімей загиблих Героїв Небесної Сотні.

Йдеться не про нову пільгу, а про створення єдиного, чіткого правового поля, щоб у цих людей більше не було плутанини, різночитань чи довготривалих процедур. Закон визначає, хто саме належить до кожної категорії, і які саме гарантії надаються:

медичне обслуговування,

психологічна підтримка,

реабілітація,

компенсація за догляд,

житлові пільги,

навчання,

санаторне лікування

інші форми підтримки.

При цьому, документ не скасовує вже існуючі права, а систематизує й розширює їх. Передбачено також спрощення процедур отримання статусу, аби людям не доводилося роками доводити очевидне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.