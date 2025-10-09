Практика судів
Рада прийняла у першому читанні законопроект про правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності

15:59, 9 жовтня 2025
Правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні планують визначити на рівні окремого закону.
Рада прийняла у першому читанні законопроект про правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності
Верховна Рада 9 жовтня прийняла у першому читанні законопроект №13622 «Про постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні».

Цей законопроект пропонує створити окремий спеціальний закон, який системно врегулює питання надання статусу, пільг і соціальних гарантій для трьох категорій:

  • осіб, які постраждали під час подій Революції Гідності,
  • учасників цих подій, які отримали інвалідність,
  • та членів сімей загиблих Героїв Небесної Сотні.

Йдеться не про нову пільгу, а про створення єдиного, чіткого правового поля, щоб у цих людей більше не було плутанини, різночитань чи довготривалих процедур. Закон визначає, хто саме належить до кожної категорії, і які саме гарантії надаються:

  • медичне обслуговування,
  • психологічна підтримка,
  • реабілітація,
  • компенсація за догляд,
  • житлові пільги,
  • навчання,
  • санаторне лікування
  • інші форми підтримки.

При цьому, документ не скасовує вже існуючі права, а систематизує й розширює їх. Передбачено також спрощення процедур отримання статусу, аби людям не доводилося роками доводити очевидне.

