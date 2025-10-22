Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

294 млрд грн международной помощи направят на сектор нацбезопасности – Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет-2025

12:19, 22 октября 2025
Владимир Зеленский подписал закон о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.
294 млрд грн международной помощи направят на сектор нацбезопасности – Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет-2025
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал закон № 4648-IX (законопроект 14103) о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», эти изменения в бюджет добавляют 325 млрд грн на оборону.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратного займа» ERA loans из европейской части. Возвращать эти деньги Украине не нужно, и проценты за пользование средствами не начисляются).

Также ми писали, что недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

  • 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расходов на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги с доходов физических лиц).

Документ увеличивает расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Из них:

  • +210,9 млрд грн - ВСУ,
  • +99,1 млрд - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,
  • +8,1 млрд грн - Национальной гвардии,
  • +4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязь,
  • +1,3 млрд грн - для СБУ,
  • +918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта,
  • +83 млн грн - Государственной пограничной службе,
  • +28,8 млн грн - для ГУР МО,
  • +8 млн грн - для СВР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет госбюджет Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси