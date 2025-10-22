294 млрд грн международной помощи направят на сектор нацбезопасности – Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет-2025

Владимир Зеленский подписал закон о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал закон № 4648-IX (законопроект 14103) о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», эти изменения в бюджет добавляют 325 млрд грн на оборону.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратного займа» ERA loans из европейской части. Возвращать эти деньги Украине не нужно, и проценты за пользование средствами не начисляются).

Также ми писали, что недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора , от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расходов на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги с доходов физических лиц).

Документ увеличивает расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Из них:

+210,9 млрд грн - ВСУ,

+99,1 млрд - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,

+8,1 млрд грн - Национальной гвардии,

+4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязь,

+1,3 млрд грн - для СБУ,

+918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта,

+83 млн грн - Государственной пограничной службе,

+28,8 млн грн - для ГУР МО,

+8 млн грн - для СВР.



Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.