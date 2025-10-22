294 млрд грн международной помощи направят на сектор нацбезопасности – Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет-2025

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал закон № 4648-IX (законопроект 14103) о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», эти изменения в бюджет добавляют 325 млрд грн на оборону.
Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:
294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратного займа» ERA loans из европейской части. Возвращать эти деньги Украине не нужно, и проценты за пользование средствами не начисляются).
Также ми писали, что недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.
Документ увеличивает расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Из них:
