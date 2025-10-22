Практика судів
294 млрд грн міжнародної допомоги підуть на сектор нацбезпеки – Зеленський підписав закон щодо змін до бюджету-2025

12:19, 22 жовтня 2025
Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня підписав закон № 4648-IX (законопроект 14103) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ці зміни до бюджету додають 325 млрд грн на оборону.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявляла, покрити цю суму планується з кількох джерел:

294,3 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються).

Також ми писали, нещодавно Єврокомісія вперше дозволила фінансувати за рахунок допомоги європейських партнерів зарплати військових.

  • 10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд – очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд – економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

Документ збільшує видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. З них:

  • +210,9 млрд грн - ЗСУ,
  • +99,1 млрд - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
  • +8,1 млрд грн - Національній гвардії,
  • +4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,
  • +1,3 млрд грн - для СБУ,
  • +918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту,
  • +83 млн грн - Державній прикордонній службі,
  • +28,8 млн грн - для ГУР МО,
  • +8 млн грн - для СЗР.

