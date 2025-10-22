294 млрд грн міжнародної допомоги підуть на сектор нацбезпеки – Зеленський підписав закон щодо змін до бюджету-2025

Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня підписав закон № 4648-IX (законопроект 14103) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявляла, покрити цю суму планується з кількох джерел:
294,3 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються).
Документ збільшує видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. З них:
