  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде предлагают закрепить права ветеранов на выбор протезиста, реабилитацию и полные выплаты

11:12, 15 ноября 2025
В парламенте продвигают законопроект о медицинских гарантиях для раненых военных и освобожденных из плена.
В Раде предлагают закрепить права ветеранов на выбор протезиста, реабилитацию и полные выплаты
Фото: ffu.foundation
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту принять за основу доработанный законопроект №13704, который должен законодательно закрепить права военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезно-ортопедическое обеспечение.

Как отметили в Комитете, доработанный комитетом документ учитывает положения четырех законопроектов №13704, №13704-1, №13704-2, №13704-3, чтобы комплексно решить проблемы новой отрасли. Параллельно действуют межведомственные рабочие группы при Офисе Президента и правительстве, в которые входят производители протезов, общественность и раненые военные.

Ключевые положения законопроекта:

  1. Военнослужащие могут самостоятельно выбирать производителя протезов и протезиста для индивидуального изготовления и настройки.
  2. Право отказаться от услуг специалиста, если качество консультаций или услуг неудовлетворительное.
  3. Электронная платформа с перечнем сертифицированных производителей и протезистов, доступная для военных и гражданских, с системой оценок и отзывов для прозрачности и контроля качества.
  4. Неограниченное количество вспомогательных средств реабилитации (протезы, устройства для передвижения, самообслуживания) за счет госбюджета.
  5. Компенсация стоимости самостоятельно приобретенных протезов через госбюджет или Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, с предоплатой до 80% стоимости.
  6. Выбор уровня мобильности протеза (бионический, механический и т.д.) в соответствии с потребностями, с обучением до года в специализированных центрах.
  7. Равные права для освобожденных из плена и иностранных легионеров, воевавших за Украину, на протезирование, компенсацию и реабилитацию.
  8. Сохранение полного денежного обеспечения военнослужащих на весь период реабилитации, устраняя неопределенность в законодательстве.
  9. Персонализация протезов с учетом анатомии, уровня ампутации, роста, массы тела, мышечного тонуса и потребностей в мобильности (от K1 до K4), чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
  10. Законопроект не противоречит правительственным инициативам, сосредоточенным на технологиях и стандартах, а акцентирует внимание на правах и гарантиях раненых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ВСУ военные ветераны пленные медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]