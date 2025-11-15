В Раде предлагают закрепить права ветеранов на выбор протезиста, реабилитацию и полные выплаты
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту принять за основу доработанный законопроект №13704, который должен законодательно закрепить права военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезно-ортопедическое обеспечение.
Как отметили в Комитете, доработанный комитетом документ учитывает положения четырех законопроектов №13704, №13704-1, №13704-2, №13704-3, чтобы комплексно решить проблемы новой отрасли. Параллельно действуют межведомственные рабочие группы при Офисе Президента и правительстве, в которые входят производители протезов, общественность и раненые военные.
Ключевые положения законопроекта:
- Военнослужащие могут самостоятельно выбирать производителя протезов и протезиста для индивидуального изготовления и настройки.
- Право отказаться от услуг специалиста, если качество консультаций или услуг неудовлетворительное.
- Электронная платформа с перечнем сертифицированных производителей и протезистов, доступная для военных и гражданских, с системой оценок и отзывов для прозрачности и контроля качества.
- Неограниченное количество вспомогательных средств реабилитации (протезы, устройства для передвижения, самообслуживания) за счет госбюджета.
- Компенсация стоимости самостоятельно приобретенных протезов через госбюджет или Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, с предоплатой до 80% стоимости.
- Выбор уровня мобильности протеза (бионический, механический и т.д.) в соответствии с потребностями, с обучением до года в специализированных центрах.
- Равные права для освобожденных из плена и иностранных легионеров, воевавших за Украину, на протезирование, компенсацию и реабилитацию.
- Сохранение полного денежного обеспечения военнослужащих на весь период реабилитации, устраняя неопределенность в законодательстве.
- Персонализация протезов с учетом анатомии, уровня ампутации, роста, массы тела, мышечного тонуса и потребностей в мобильности (от K1 до K4), чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
- Законопроект не противоречит правительственным инициативам, сосредоточенным на технологиях и стандартах, а акцентирует внимание на правах и гарантиях раненых.
