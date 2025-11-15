В Раде предлагают закрепить права ветеранов на выбор протезиста, реабилитацию и полные выплаты

В парламенте продвигают законопроект о медицинских гарантиях для раненых военных и освобожденных из плена.

Фото: ffu.foundation

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту принять за основу доработанный законопроект №13704, который должен законодательно закрепить права военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезно-ортопедическое обеспечение.

Как отметили в Комитете, доработанный комитетом документ учитывает положения четырех законопроектов №13704, №13704-1, №13704-2, №13704-3, чтобы комплексно решить проблемы новой отрасли. Параллельно действуют межведомственные рабочие группы при Офисе Президента и правительстве, в которые входят производители протезов, общественность и раненые военные.

Ключевые положения законопроекта:

Военнослужащие могут самостоятельно выбирать производителя протезов и протезиста для индивидуального изготовления и настройки. Право отказаться от услуг специалиста, если качество консультаций или услуг неудовлетворительное. Электронная платформа с перечнем сертифицированных производителей и протезистов, доступная для военных и гражданских, с системой оценок и отзывов для прозрачности и контроля качества. Неограниченное количество вспомогательных средств реабилитации (протезы, устройства для передвижения, самообслуживания) за счет госбюджета. Компенсация стоимости самостоятельно приобретенных протезов через госбюджет или Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, с предоплатой до 80% стоимости. Выбор уровня мобильности протеза (бионический, механический и т.д.) в соответствии с потребностями, с обучением до года в специализированных центрах. Равные права для освобожденных из плена и иностранных легионеров, воевавших за Украину, на протезирование, компенсацию и реабилитацию. Сохранение полного денежного обеспечения военнослужащих на весь период реабилитации, устраняя неопределенность в законодательстве. Персонализация протезов с учетом анатомии, уровня ампутации, роста, массы тела, мышечного тонуса и потребностей в мобильности (от K1 до K4), чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Законопроект не противоречит правительственным инициативам, сосредоточенным на технологиях и стандартах, а акцентирует внимание на правах и гарантиях раненых.

