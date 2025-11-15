  1. Законодавство
У Раді пропонують закріпити права ветеранів на вибір протезиста, реабілітацію та повні виплати

11:12, 15 листопада 2025
У парламенті просувають законопроект про медичні гарантії для поранених військових і звільнених із полону.
Фото: ffu.foundation
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту прийняти за основу доопрацьований законопроєкт №13704, який має законодавчо закріпити права військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезно-ортопедичне забезпечення.

Як зазначили в Комітеті, доопрацьований комітетом документ враховує положення чотирьох законопроєктів №13704, №13704-1, №13704-2, №13704-3, щоб комплексно вирішити проблеми нової галузі. Паралельно діють міжвідомчі робочі групи при Офісі Президента та уряді, до яких входять виробники протезів, громадськість і поранені військові.

Ключові положення законопроєкту:

  1. Військовослужбовці можуть самостійно обирати виробника протезів і протезиста для індивідуального виготовлення та налаштування.
  2. Право відмовитися від послуг фахівця, якщо якість консультацій або послуг незадовільна.
  3. Електронна платформа з переліком сертифікованих виробників і протезистів, доступна для військових і цивільних, із системою оцінок і відгуків для прозорості та контролю якості.
  4. Необмежена кількість допоміжних засобів реабілітації (протези, пристрої для пересування, самообслуговування) за рахунок держбюджету.
  5. Компенсація вартості самостійно придбаних протезів через держбюджет або Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, із передоплатою до 80% вартості.
  6. Вибір рівня мобільності протеза (біонічний, механічний тощо) відповідно до потреб, із навчанням до року в спеціалізованих центрах.
  7. Однакові права для звільнених із полону та іноземних легіонерів, які воювали за Україну, на протезування, компенсації та реабілітацію.
  8. Збереження повного грошового забезпечення військовослужбовцям на весь період реабілітації, усуваючи невизначеність у законодавстві.
  9. Персоналізація протезів із урахуванням анатомії, рівня ампутації, зросту, маси тіла, м’язового тонусу та потреб у мобільності (від K1 до K4), щоб забезпечити комфорт і безпеку.
  10. Законопроєкт не суперечить урядовим ініціативам, зосередженим на технологіях і стандартах, а акцентує на правах і гарантіях поранених.

