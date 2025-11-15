У Раді пропонують закріпити права ветеранів на вибір протезиста, реабілітацію та повні виплати
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту прийняти за основу доопрацьований законопроєкт №13704, який має законодавчо закріпити права військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезно-ортопедичне забезпечення.
Як зазначили в Комітеті, доопрацьований комітетом документ враховує положення чотирьох законопроєктів №13704, №13704-1, №13704-2, №13704-3, щоб комплексно вирішити проблеми нової галузі. Паралельно діють міжвідомчі робочі групи при Офісі Президента та уряді, до яких входять виробники протезів, громадськість і поранені військові.
Ключові положення законопроєкту:
- Військовослужбовці можуть самостійно обирати виробника протезів і протезиста для індивідуального виготовлення та налаштування.
- Право відмовитися від послуг фахівця, якщо якість консультацій або послуг незадовільна.
- Електронна платформа з переліком сертифікованих виробників і протезистів, доступна для військових і цивільних, із системою оцінок і відгуків для прозорості та контролю якості.
- Необмежена кількість допоміжних засобів реабілітації (протези, пристрої для пересування, самообслуговування) за рахунок держбюджету.
- Компенсація вартості самостійно придбаних протезів через держбюджет або Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, із передоплатою до 80% вартості.
- Вибір рівня мобільності протеза (біонічний, механічний тощо) відповідно до потреб, із навчанням до року в спеціалізованих центрах.
- Однакові права для звільнених із полону та іноземних легіонерів, які воювали за Україну, на протезування, компенсації та реабілітацію.
- Збереження повного грошового забезпечення військовослужбовцям на весь період реабілітації, усуваючи невизначеність у законодавстві.
- Персоналізація протезів із урахуванням анатомії, рівня ампутації, зросту, маси тіла, м’язового тонусу та потреб у мобільності (від K1 до K4), щоб забезпечити комфорт і безпеку.
- Законопроєкт не суперечить урядовим ініціативам, зосередженим на технологіях і стандартах, а акцентує на правах і гарантіях поранених.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.