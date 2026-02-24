  1. Законодательство

Верховная Рада изменила процедуру отбора кандидатов на службу в полиции

16:15, 24 февраля 2026
Верховная Рада изменила правила приема на службу в полицию.
Верховная Рада изменила процедуру отбора кандидатов на службу в полиции
Верховная Рада 24 февраля приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 50 Закона Украины «О Национальной полиции» по некоторым вопросам проверки кандидатов на службу в полиции» (законопроект №14194).

Документ предусматривает, что граждане Украины, которые проходили службу в органах внутренних дел, полиции, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях и получили заболевание, ранение (контузию, травму или увечье) во время осуществления мероприятий по защите независимости Украины, освобождаются от прохождения проверки уровня физической подготовки.

В то же время эта норма будет применяться только к тем должностям в полиции, перечень которых определит Министерство внутренних дел Украины.

Закон вносит изменения в статью 50 Закона «О Национальной полиции» и урегулирует вопрос приема на службу лиц, получивших ранения или заболевания во время выполнения задач по защите государства.

В парламенте отмечают, что принятое решение должно способствовать созданию надлежащих условий для трудоустройства ветеранов войны и лиц с особыми заслугами перед Украиной, а также позволит эффективно использовать их профессиональный опыт и компетенции.

По словам главы МВД Игоря Клименко, действующая система отбора не учитывала реальные физические возможности тех, кто прошёл фронт.

«Мы инициировали изменения, чтобы адаптировать процедуры отбора без снижения требований к безопасности и профессиональным стандартам, но с учётом индивидуальных возможностей каждого ветерана», — пояснил он.

Отныне кандидаты, которые проходили службу в полиции, Госпогранслужбе, органах гражданской защиты, ВСУ и других воинских формированиях и принимали участие в боевых действиях, могут быть освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки.

Верховная Рада Украины полиция законопроект

