Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей: разъяснение

Офис Омбудсмана Украины объяснил нюансы оформления справки об инвалидности для лиц, находящихся за границей, во время действия военного положения осуществляется в специально установленном порядке. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
«Для этого нужно сделать следующее:
- Отправить документы семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация (если ее нет, подпишите на сайте). Используйте почтовые услуги или электронную почту. Все медицинские документы должны быть составлены на украинском языке.
- Врач передает полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
- ВКК проверяет присланную информацию и принимает решение о дальнейших действиях.
- Если ВКК решает, что необходимо провести медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ваши документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.
- Если вы не можете прибыть на личное освидетельствование, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ВКК заведения здравоохранения.
- Важно отметить, что при наступлении военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.
Для детей, имеющих инвалидность и находящихся за границей, процедура оформления справки об инвалидности имеет некоторые особенности.
После прохождения медицинского обследования за границей необходимо перевести документы на украинский язык и отправить врачу в Украину. Врач оформит форму 088/о «Направление на МСЭК», а ВКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности», - говорится в сообщении.
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