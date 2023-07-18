Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей: разъяснение

Для оформления справки об инвалидности лицам, находящимся за границей, следует сделать несколько шагов.

Офис Омбудсмана Украины объяснил нюансы оформления справки об инвалидности для лиц, находящихся за границей, во время действия военного положения осуществляется в специально установленном порядке. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Для этого нужно сделать следующее:

Отправить документы семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация (если ее нет, подпишите на сайте). Используйте почтовые услуги или электронную почту. Все медицинские документы должны быть составлены на украинском языке. Врач передает полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК). ВКК проверяет присланную информацию и принимает решение о дальнейших действиях. Если ВКК решает, что необходимо провести медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ваши документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности. Если вы не можете прибыть на личное освидетельствование, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ВКК заведения здравоохранения. Важно отметить, что при наступлении военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Для детей, имеющих инвалидность и находящихся за границей, процедура оформления справки об инвалидности имеет некоторые особенности.

После прохождения медицинского обследования за границей необходимо перевести документы на украинский язык и отправить врачу в Украину. Врач оформит форму 088/о «Направление на МСЭК», а ВКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности», - говорится в сообщении.

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