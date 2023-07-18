Як оформити довідку про інвалідність особам, які перебувають за кордоном: роз’яснення

Офіс Омбудсмана України пояснив нюанси оформлення довідки про інвалідність для осіб, які перебувають за кордоном, під час дії воєнного стану здійснюється в спеціально встановленому порядку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
«Для цього потрібно зробити наступне:
- Надіслати документи сімейному лікарю в Україні, з яким укладена декларація (якщо її немає, підпишіть на сайті). Використовуйте поштові послуги або електронну пошту. Всі медичні документи мають бути складені українською мовою.
- Лікар передає отримані документи на розгляд лікарсько-консультативній комісії (ЛКК).
- ЛКК перевіряє надіслану інформацію та ухвалює рішення про подальші дії.
- Якщо ЛКК вирішує, що необхідно провести медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), ваші документи будуть передані до МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
- Якщо ви не можете прибути на особистий огляд, через відсутність можливості перебувати в Україні, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров'я.
- Важливо зазначити, що при настанні воєнного стану дія довідки про інвалідність автоматично продовжується на весь період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
Для дітей, які мають інвалідність і перебувають за кордоном, процедура оформлення довідки про інвалідність має деякі особливості.
Після проходження медичного обстеження за кордоном необхідно перекласти документи українською мовою та надіслати їх лікарю в Україні. Лікар оформить форму 088/о «Направлення на МСЕК», а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності», - сказано у повідомленні.
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