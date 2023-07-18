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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. Суспільство

Як оформити довідку про інвалідність особам, які перебувають за кордоном: роз’яснення

10:45, 18 липня 2023
Для оформлення довідки про інвалідність особам, які перебувають за кордоном, потрібно зробити декілька кроків.
Як оформити довідку про інвалідність особам, які перебувають за кордоном: роз’яснення
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Офіс Омбудсмана України пояснив нюанси оформлення довідки про інвалідність для осіб, які перебувають за кордоном, під час дії воєнного стану здійснюється в спеціально встановленому порядку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Для цього потрібно зробити наступне:

  1. Надіслати документи сімейному лікарю в Україні, з яким укладена декларація (якщо її немає, підпишіть на сайті). Використовуйте поштові послуги або електронну пошту. Всі медичні документи мають бути складені українською мовою.
  2. Лікар передає отримані документи на розгляд лікарсько-консультативній комісії (ЛКК).
  3. ЛКК перевіряє надіслану інформацію та ухвалює рішення про подальші дії.
  4. Якщо ЛКК вирішує, що необхідно провести медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), ваші документи будуть передані до МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
  5. Якщо ви не можете прибути на особистий огляд, через відсутність можливості перебувати в Україні, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров'я.
  6. Важливо зазначити, що при настанні воєнного стану дія довідки про інвалідність автоматично продовжується на весь період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Для дітей, які мають інвалідність і перебувають за кордоном, процедура оформлення довідки про інвалідність має деякі особливості.

Після проходження медичного обстеження за кордоном необхідно перекласти документи українською мовою та надіслати їх лікарю в Україні. Лікар оформить форму 088/о «Направлення на МСЕК», а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності», - сказано у повідомленні.

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