Гербы городов и сел Украины: Укрпочта выпустила финальный набор марок

Выпуск планировался к выходу в 2022 году, но из-за начала полномасштабной агрессии россии был перенесен на 2024 год.

«Укрпочта» выпустила последний набор марок с изображениями гербов населенных пунктов Украины. Он является частью серии «Гербы городов, поселков и сел Украины», которая выходила в течение 2017-2022 годов и была остановлена из-за начала полномасштабной войны.

На листе изображены гербы 12 городов, 5 поселков и 4 сел разных регионов Украины, в частности Ялты и Енакиево, которые находятся во временной оккупации, а также Бахмута — города-крепости, что стало символом украинской несокрушимости.

Гербы населенных пунктов размещены в щитах закругленной формы, которые в свою очередь вписаны в декоративные картуши, увенчанные соответствующей геральдической короной.

Города и поселки городского типа имеют серебряную городскую корону в виде каменной башни с тремя мерлонами. Села, которые когда-то имели городские права, но потеряли этот статус — красную городскую корону, а гербы сел, которые никогда не имели городских прав, — золотой венец из пяти пшеничных колосьев.

Выпуск планировался к выходу в 2022 году, но из-за начала полномасштабной агрессии россии был перенесен на 2024 год.

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