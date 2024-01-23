Герби міст і сіл України: Укрпошта випустила фінальний набір марок

Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії росії був перенесений на 2024 рік.

«Укрпошта» випустила останній набір марок із зображеннями гербів населених пунктів України. Він є частиною серії «Герби міст, селищ та сіл України», яка виходила протягом 2017-2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.

На аркуші зображені герби 12 міст, 5 селищ та 4 сіл різних регіонів України, зокрема Ялти та Єнакієво, що знаходяться у тимчасовій окупації, а також Бахмута — міста-фортеці, що стало символом української незламності.

Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, які своєю чергою вписані в декоративні картуші, увінчані відповідною геральдичною короною.

Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус — червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав — золотий вінець з п’яти пшеничних колосків.

Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії росії був перенесений на 2024 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.