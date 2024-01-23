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Призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років: роз’яснення

14:55, 23 січня 2024
Надбавка призначається до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років і виплачується на кожну дитину в розмірі, визначеному постановою Кабміну.
Призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років: роз’яснення
Фото: pon.org.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» установлено надбавку до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років.

Така надбавка призначається до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років і виплачується на кожну дитину в розмірі, визначеному постановою.

Особа, яка має на утриманні дитину віком до 18 років, набуває права на призначення такого виду надбавки за умови, що вона є непрацюючим пенсіонером, тобто припинила роботу або не зареєстрована як фізична особа — підприємець.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 визначено перелік документів, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування):

- трудова книжка або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;

- копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи;

- індивідуальні відомості про застраховану особу, що додаються органом, що призначає пенсію;

- відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

У разі відсутності у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки, копію наказу (розпорядження) про звільнення.

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки:

- заява про призначення/перерахунку пенсії (згідно з додатком 1 постанови № 22-1);

- паспорт пенсіонера;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- трудова книжка пенсіонера або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює (не здійснює підприємницьку діяльність);

- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

- довідка уповноважених органів з місця проживання (органів управління житловим фондом, відділу реєстрації місця проживання) про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником.

Крім того, надається довідка від органу соціального захисту населення про неотримання соціальної допомоги на дитину, стосовно якої призначається надбавка.

Заяву та відповідні документи для призначення надбавки можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua або особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування пенсіонера.

Надбавка до пенсії на дітей до 18 років призначається лише одному із батьків. Нарахування та виплата такої надбавки здійснюється до досягнення дитиною 18-річного віку.

На дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», надбавка до пенсії не нараховується.

Пенсіонери, які отримують відповідну надбавку до пенсії, в обов’язковому порядку повинні своєчасно повідомляти орган Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку про факт працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності. У разі прийняття на роботу чи реєстрації фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється.

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