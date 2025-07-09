Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с диабетом первого типа, фото

Новая Барби носит инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия.

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Производитель Барби — компания Mattel — представила новую куклу, изображающую девушку с диабетом 1-го типа. У нее есть глюкометр непрерывного действия и инсулиновой помпой. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте американского производителя.

Куклу создали в сотрудничестве с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями и защитой прав людей с диабетом 1-го типа.

Новая Барби носит инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара. Барби носит синий наряд в горошек, который отсылает к синему кругу — глобальному символу осведомленности о диабете.

Создатели добавили сумочку, в которую можно сложить все необходимое, например, экстренный перекус, который может понадобиться на улице.

«Кукла Барби с диабетом 1-го типа — важный следующий шаг на нашем пути к тому, чтобы каждый ребенок мог увидеть себя в Барби», — заявила старший вице-президент Barbie и руководитель отдела кукол в Mattel Криста Бергер в комментарии Yahoo.

Новую куклу представили в рамках линейки игрушек Barbie Fashionista, запущенной в 2009 году. Линейка включает более 175 кукол с различными особенностями телосложения, оттенками кожи, цветом и текстурой волос, стилем одежды, а также кукол, изображающих людей с заболеваниями. В 2023 году компания выпустила Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной и заявил, что компания не продаст в США ни одной игрушки Barbie.

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