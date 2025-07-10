ВСП уволил судью Черниговского райсуда Запорожской области Виталия Ломейко

Судья Черниговского районного суда Запорожской области уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Высший совет правосудия уволил судью Черниговского районного суда Запорожской области Виталия Ломейко за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает ВСП.

Указывается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая приняла решение привлечь судью Черниговского районного суда Запорожской области Ломейко Виталия Валерьевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о несоответствии занимаемой должности.

«Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым», — подчеркнули в Высшем совете правосудия.

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