Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Чернігівського райсуду Запорізької області Віталія Ломейка

12:35, 10 липня 2025
Суддю Чернігівського районного суду Запорізької області звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Чернігівського райсуду Запорізької області Віталія Ломейка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя звільнила суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Віталія Ломейка за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє ВРП.

Вказується, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейка Віталія Валерійовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

«Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим», — наголосили у Вищій раді правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя Запоріжжя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Автоматична перевірка заяви в електронній системі виключає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень через невідповідність цільового призначення – Верховний Суд

Зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації.

Верховний Суд наголосив на важливості вичерпання всіх можливостей перебудови та легалізації самочинного будівництва перед його знесенням

Звернення прокурора до суду замість органу, наділеного відповідними повноваженнями, можливе лише за наявності доведеного факту бездіяльності цього органу – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України