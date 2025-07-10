ВРП звільнила суддю Чернігівського райсуду Запорізької області Віталія Ломейка

Суддю Чернігівського районного суду Запорізької області звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя звільнила суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Віталія Ломейка за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє ВРП.

Вказується, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейка Віталія Валерійовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

«Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим», — наголосили у Вищій раді правосуддя.

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