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В Киеве ВПО начнут заселять в арестованные квартиры — АРМА и КГВА расширяют пилотный проект

11:05, 10 июля 2025
На данный момент в рамках инициативы подготовлено к передаче первые 10 квартир в Киеве.
В Киеве ВПО начнут заселять в арестованные квартиры — АРМА и КГВА расширяют пилотный проект
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В столице продолжается реализация пилотного проекта «Квартиры для ВПО», который внедряют Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) совместно с Киевской городской военной администрацией (КГВА). Его цель — временное обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в арестованной жилой недвижимости, переданной в управление АРМА.

На данный момент в рамках инициативы подготовлены к передаче первые 10 квартир в Киеве. Уже в ближайшее время в них смогут заселиться переселенцы. В планах — масштабирование проекта на другие регионы страны и формирование прозрачной модели использования такого жилья.

«Мы перешли от пилотного запуска к полноценной реализации проекта. В условиях войны арестованное имущество должно работать на государство и на людей, потерявших дом», — отметили в АРМА.

Участники межведомственной рабочей группы, в которую вошли представители АРМА, КГВА и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, обсудили механизм конкурсного отбора управляющих недвижимостью, порядок заключения договоров и вопросы оплаты за проживание.

Проект «Квартиры для ВПО» стал первым социально ориентированным кейсом в рамках сотрудничества АРМА и КГВА. В целом планируется предоставить жилье для переселенцев примерно в 200 квартирах по всей Украине.

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Киев переселенцы война АРМА ВПЛ КГВА аренда

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