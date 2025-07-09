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В Харьковской области женщина бросалась на автомобиль с мобилизованным сыном, а потом потеряла сознание — реакция ТЦК

14:14, 9 июля 2025
Мужчина добровольно поехал в ТЦК, мать препятствовала движению — Харьковский ТЦК об инциденте в городе Мерефа.
В Харьковской области женщина бросалась на автомобиль с мобилизованным сыном, а потом потеряла сознание — реакция ТЦК
Фото: ria-m.tv
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Харьковский областной ТЦК сделал заявление касательно инцидента в городе Мерефа, где женщина бросалась на транспорт ТЦК, в котором находился ее мобилизованный сын.

В пресс-службе Харьковского ОТЦК подтвердили, что во время работы группы оповещения одного из районных ТЦК совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы.

После проверки ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения ВВК. В ТЦК уверяют, что военнообязанный без конфликта пошел в транспортное средство.

«Однако через несколько минут подъехал легковой автомобиль, из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного, начала кричать и препятствовать движению автотранспорта. Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась», — говорится в заявлении.

В ТЦК добавили, что их сотрудники «никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина не совершали».

«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье», — заявили в центре комплектования.

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ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

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