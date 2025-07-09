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На Харківщині жінка кидалася на автомобіль із мобілізованим сином, а потім знепритомніла — реакція ТЦК

14:14, 9 липня 2025
Чоловік добровільно поїхав до ТЦК, мати перешкоджала руху — Харківський ТЦК про інцидент у місті Мерефа.
На Харківщині жінка кидалася на автомобіль із мобілізованим сином, а потім знепритомніла — реакція ТЦК
Фото: ria-m.tv
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Харківський обласний ТЦК зробив заяву щодо інциденту у місті Мерефа, де жінка кидалася на транспорт ТЦК, у якому перебував її мобілізований син.

У пресслужбі Харківського ОТЦК підтвердили, що під час роботи групи оповіщення одного з районних ТЦК спільно з працівником поліції у громадянина були перевірені військово-облікові документи.

Після перевірки йому було запропоновано прослідувати до одного з районних ТЦК та СП для уточнення даних та отримання направлення для проходження ВЛК. У ТЦК запевняють, що військовозобов’язаний без конфлікту пішов до транспортного засобу.

«Проте через декілька хвилин під’їхав легковий автомобіль, з якого вийшла жінка похилого віку, яка представилася матір’ю військовозобов’язаного, почала кричати і перешкоджати руху автотранспорту. Громадянку було доправлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Від госпіталізації вона відмовилася», — йдеться у заяві.

У ТЦК додали, що їхні працівники «жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина не вчинили».

«Інцидент стався винятково через необережні та безрозсудні дії самої громадянки, яка поставила під загрозу власне життя та здоров’я», — заявили у центру комплектування.

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ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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