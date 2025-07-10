У Києві ВПО почнуть заселяти в арештовані квартири — АРМА та КМВА розширюють пілотний проект

Наразі у межах ініціативи підготовлено до передачі перші 10 квартир у Києві.

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У столиці триває реалізація пілотного проєкту «Квартири для ВПО», який впроваджують Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Київською міською військовою адміністрацією (КМВА). Його мета — тимчасове забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у арештованій житловій нерухомості, що передана в управління АРМА.

Наразі у межах ініціативи підготували до передачі перші 10 квартир у Києві. Вже незабаром в них зможуть заселити переселенців. У планах — масштабування проєкту на інші регіони країни та формування прозорої моделі використання такого житла.

«Ми перейшли від пілотного старту до повноцінного впровадження проєкту. У часи війни арештоване майно має працювати на державу й на людей, які втратили дім», — зазначили в АРМА.

Учасники міжвідомчої робочої групи, до якої увійшли представники АРМА, КМВА та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обговорили механізм конкурсного відбору управителів нерухомості, порядок укладення договорів та питання плати за проживання.

Проєкт «Квартири для ВПО» став першим соціально орієнтованим кейсом у рамках співпраці АРМА та КМВА. Загалом планують надати житло для переселенців у близько 200 квартирах по всій Україні.

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