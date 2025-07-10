Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию 10 июля

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию из-за роста нагрузки на сеть.

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Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти на фоне жаркой погоды и ограниченной генерации из возобновляемых источников. По данным на утро 10 июля, энергопотребление уже на 1% превысило показатели того же времени предыдущего дня. Основная причина — жара и облачность, которые снижают эффективность работы солнечных электростанций и вынуждают активнее использовать бытовые приборы. Об этом сообщают в «Укренерго».

В среду, 9 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он оказался на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня — во вторник.

Энергетики настоятельно просят граждан экономно пользоваться электроэнергией.

«Сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 10:00 до 22:00», — указали там.

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