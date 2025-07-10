Українців просять економно споживати електроенергію 10 липня

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію через зростання навантаження на мережу.

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Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати на тлі спекотної погоди та обмеженої генерації з відновлюваних джерел. За даними на ранок 10 липня, енергоспоживання вже на 1% перевищило показники цього ж часу попереднього дня. Основна причина — спека та хмарність, що знижує ефективність роботи сонячних електростанцій і змушує активніше користуватись побутовими приладами. Про це вказують в «Укренерго».

У середу, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

Енергетики наполегливо просять громадян ощадливо користуватися електроенергією.

«Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00», - вказали там.

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