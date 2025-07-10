На Львовщине из-за ливней произошли подтопления – пострадала автодорога «Львов – Пустомыты – Меденичи»

Львовскую область накрыли мощные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Щирка и Зубра.

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На Львовщине ликвидируют последствия непогоды. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, в ночь на 10 июля область накрыли сильные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Щирка и Зубра. Из-за подъема уровня воды были подтоплены улицы, жилые дома и автомобили в селах Скнилив, Зубра и Сокольники. Частично пострадала и автодорога «Львов – Пустомыты – Меденичи».

Пожарно-спасательные подразделения проводят откачку воды с территории электроподстанции с помощью мотопомп.

По словам городского главы Львова Андрея Садового, существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. По его словам, есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах.

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